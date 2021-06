F1, Jost Capito: ” Falei com mais de 80 responsáveis” | AutoSport

Jost Capito explicou os motivos da saída de Simon Roberts, que era o chefe de equipa até há bem pouco tempo.

Antes de fazer qualquer tipo de mudança, Capito tratou de perceber a estrutura da Williams e entender o que todos pensavam, para depois tomar decisão quanto à estrutura organizacional, que levou à saída de Roberts:

“Durante os primeiros 100 dias, fiz um enorme esforço para compreender como funcionam as equipas”, disse Capito, citado por Motorsport.com. “Falei com mais de 80 gestores em reuniões individuais e fiz as mesmas perguntas a todos eles. Assim, tive uma boa visão geral do que devemos mudar, do que devemos manter. Tornou-se claro que a engenharia deveria estar tudo numa só mão – engenharia de pistas, design, aviação, tudo deveria estar numa só mão”. Isto deve estar sob a alçada do diretor técnico, e este deve ser um diretor técnico que tenha feito todos os trabalhos nas corridas – que tenha estado responsável pelo desenho, que tenha sido engenheiro de corridas, que tenha feito investigação e , e FX [François-Xavier Demaison] é exatamente essa pessoa.

“Temos o diretor técnico encarregado de tudo relacionado com o carro, e um diretor desportivo que se relaciona com tudo o que não está relacionado com o carro na equipa de corrida, e faz com que a equipa funcione. Assim, as pessoas da área técnica não têm de se preocupar, podem concentrar-se totalmente no carro e no desempenho.

“Com isso, as capacidades que Simon oferecia não cabiam nesse sistema. Simon fez um trabalho fantástico durante a mudança de propriedade para manter a equipa unida. Penso que essa é sempre uma situação muito crítica para uma equipa, e a equipa não pode desfazer-se nem cair. Ele fez um trabalho fantástico mantendo a equipa unida e estamos muito gratos por isso”.