F1: Jost Capito explicou nova decoração e a remoção do tributo a Ayrton Senna | AutoSport

A Williams quer iniciar um novo capítulo da sua história, sem esquecer o seu passado. No entanto, há mudanças que implicam um corte com a história. Jost Capito explicou a nova decoração da Williams e explicou porque foi retirado o logotipo de Ayrton Senna do carro, uma homenagem que esteve sempre presente nos carros da Williams desde o falecimento do mítico piloto brasileiro.

“A nova decoração reflete realmente a redefinição da marca que fizemos no ano passado, especialmente quando se olha para os vários tons de azul, com o tema do diamante que também temos na marca”, explicou Capito. “Também, os pequenos flashes de vermelho com ligação à Grã-Bretanha. Somos uma equipa britânica, sentimos orgulho nisso e é por isso que temos uma pitada de vermelho no carro”.

Quanto à remoção do S de Senna do carro, o alemão explicou:“Queremos avançar para o futuro”, disse Capito. “Temos uma nova era, temos um carro novo. Também renovamos o nosso museu, onde temos uma área especial para celebrar o Ayrton. Temos de olhar agora para o futuro e não mostrar aos pilotos o “S” sempre que eles entram no carro e serem lembrados do que aconteceu. Penso que é tempo da equipa seguir em frente, sentir-se muito honrada com o legado do Senna, ter um espaço dedicado no museu e honrá-lo lá”.