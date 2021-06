F1: Jost Capito é chefe de equipa da Williams | AutoSport

Depois de uma restruturação interna na Williams, Jost Capito substitui Simon Roberts como chefe de equipa. Capito era até agora CEO da estrutura britânica e Roberts chefe de equipa após a saída da família Williams da equipa.

Capito não deixa de ser CEO, acumulando as duas funções dentro da organização. O posto de Diretor de Corrida na Williams deixa de existir e a comunicação com a engenharia de pista passa a ser feita, nos próximos tempos, por Francois-Xavier Demaison, que também acumula com funções dentro da fábrica.

A equipa deverá anunciar brevemente um novo colaborador para liderar a engenharia de pista, possivelmente até ao GP de França.

O posto de diretor desportivo foi ainda criado. Ainda sem nome apontado ao cargo, este trabalhará com o gestor de equipa Dave Redding e terá como função, entre outras, a academia de pilotos da Williams e os pilotos da equipa.