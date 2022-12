F1: Jost Capito de saída da Williams | AutoSport

A Williams anunciou a surpreendente saída do CEO e Team Principal, Jost Capito , após dois anos ao leme da equipa de Grove. O Diretor Técnico, FX Demaison, deixará o seu posto após a sua entrada em 2021.

A Williams Racing anunciará oportunamente o seu novo chefe de equipa e Diretor Técnico. É assim no meio de um processo de consolidação, longe de estar concluído, que Capito deixa o leme da Williams em mais uma passagem fugaz por uma equipa de F1, tal como tinha acontecido na McLaren. Quanto à saída de Demaison, o francês não conseguiu que a equipa desse o salto competitivo e não foi capaz de criar um carro que permitisse mais do que os últimos lugares da tabela. Surpreende a saída repentina e com pouco tempo de serviço em que nenhum dos homens fortes conseguiu impor de forma vincada as suas ideias. Será uma nova aposta da Dorilton para o futuro, ou será que Capito teve propostas para outras aventuras? Para já, a Williams fica sem liderança numa fase crucial da época

Jost Capito: “Foi um enorme privilégio liderar a Williams Racing durante as duas últimas temporadas e lançar as bases para a reviravolta desta grande equipa. Estou ansioso por observar a equipa enquanto ela continua no seu caminho para o sucesso futuro”.

Matthew Savage, Presidente, Dorilton Capital: “Gostaríamos de agradecer a Jost pelo seu trabalho árduo e dedicação ao iniciarmos um grande processo de transformação para iniciar a viagem de reanimação da Williams Racing. Estamos gratos por Jost ter adiado a sua reforma planeada para assumir este desafio e agora vai passar as rédeas para a próxima parte deste processo encenado. Gostaríamos também de agradecer ao FX pela sua contribuição e desejar-lhe tudo de melhor para o seu futuro à medida que avança”.