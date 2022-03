F1, Jost Capito: causa do incêndio no FW44 “é demasiado estúpida para falar sobre isso” | AutoSport

O dia de ontem da Williams no teste do Bahrein foi interrompido a meio da sessão da manhã, devido a um incêndio no FW44, pilotado na altura por Nicholas Latifi. Foi possível ver as chamas a começarem em ambas as rodas, danificando bastante a traseira do carro.

Jost Capito não quis adiantar a causa do problema, mas que terá impacto na performance do carro nas próximas corridas.

“Temos 95% de certeza sobre o que foi. Digamos que foi um processo que é um pouco complicado demais e que levou a um erro. Portanto, muito pequeno, mas tinha um defeito bastante grande. É demasiado estúpido para se falar sobre isso! Terá um impacto no desempenho das primeiras corridas, tendo perdido um sexto dos testes”.

Latifi completou 12 voltas na sessão de ontem quando o incêndio o obrigou a parar.