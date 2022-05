F1, Jost Capito: “Alex Albon é o melhor que podia ter acontecido à equipa” | AutoSport

Alex Albon começou da melhor maneira a época e tem mostrado grande qualidade na Williams. Já com um ponto em seu nome, Albon tem sido claramente o melhor piloto da equipa e tem recebido rasgados elogios de Jost Capito, CEO da Williams, que voltou a enaltecer a qualidade do seu piloto:

“Alex está a adaptar-se fantasticamente, penso que é o melhor que poderia ter acontecido à equipa”, diz Capito. “Mas o que eu estava a subestimar foi o que ele ganhou por ter um ano fora do carro. Ele é um tipo muito inteligente, por isso aprendeu muito com isto”.

Albon passou um ano do lado de fora da pista, convivendo com os engenheiros e fazendo trabalho de simulação. Não é o ideal para um piloto de F1 mas Albon aproveitou para aprender e agora aplica as lições do ano passado. Albon está a mostrar que merece um lugar na F1.