F1, Jost Capito: “Acidente de Abu Dhabi afetou época de Nicholas Latifi” | AutoSport

Nicholas Latifi ficou associado à polémica final do título de 2021. E terá sido esse incidente que afetou a época 2022 do canadiano que continua sem encontrar a melhor forma. Pelo menos essa é a opinião de Jost Capito, CEO da Williams.

Latifi perdeu o controlo do seu carro a poucas voltas do fim do GP de Abu Dhabi e motivou o polémico safety car que mudou completamente a corrida e permitiu a Max Verstappen passar por Lewis Hamilton e conquistar o título. Esse incidente motivou muitas críticas nas redes sociais e até ameaças à vida do piloto que obrigaram Latifi a andar com segurança privada. Terá sido esse incidente a afetar a época do #6, segundo o responsável da equipa:

“Tivemos de continuar a dar-lhe a confiança”, relatou Capito no podcast High Performance. “Dissemos que não havia nada de errado. Tudo estava bem, mas era muito difícil, porque era o fim da temporada. Ele não estava por aqui todos os dias e também não interferimos muito, pois sabíamos o que estava a acontecer, sabíamos o que se estava a passar. Ele desligou as redes sociais, mas se tivéssemos interferido demasiado, penso que teríamos piorado a situação. Isso é algo que todos têm de ultrapassar por si próprios. Ele estava plenamente consciente de que tinha o nosso apoio, que estávamos absolutamente convencidos de que ele não tinha feito nada de errado. O acidente, claro, não deveria ter acontecido, mas se se estiver a correr, então os acidentes podem acontecer”, acrescentou o alemão. “E nós nunca culpamos um piloto por isso. Penso que isso também fez parte da razão pela qual demorou bastante tempo nesta época a encontrar a sua competitividade. Tenho a certeza que isso afetou a sua pilotagem. Teria afetado muito a minha pilotagem, estou absolutamente convencido disso. Por isso posso compreender e é por isso que lhe demos a confiança e o apoiámos durante toda a época e sabíamos que ele voltaria”.