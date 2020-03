F1, Josef Newgarden: “Acho que os americanos não são bem vistos na Fórmula 1”

O atual campeão da IndyCar, Josef Newgarden, acredita que os pilotos americanos não são bem vistos no mundo da Fórmula 1. Newgarden chegou a correr na Europa, no principio da sua carreira, tendo sido segundo em 2009 na Fórmula Ford britânica, para depois chegar à GP3 (atual Fórmula 3), onde terminou em 18º lugar, numa temporada onde outro piloto americano, Alexander Rossi, terminou em quarto.

Depois da experiência, Newgarden regressou aos Estados Unidos da América para correr na IndyLights, onde venceu em 2011. Em 2017, foi para a equipa Penske, onde já venceu dois títulos da IndyCar, em 2017 e 2019.

“Quando tinha 17 anos fui para a Europa. Queria ficar lá e tentar chegar à Fórmula 1. Estive muito bem, mas no fim do segundo ano fiquei sem dinheiro. Hoje em dia, é difícil para um americano. Há uma bolha de Fórmula 1 na Europa. Sendo honesto, acho que os americanos não são bem vistos lá.”

“Há muito talento americano que se estivesse no lugar certo, no tempo certo, poderia vencer campeonatos sem problema. Mas, na Fórmula 1, se não estás num Ferrari ou Mercedes, nem vale a pena aparecer. As hipóteses de vencer são zero. É desmotivante.”