F1, Jos Verstappen: “Uma dupla com o Max e o Lewis não seria boa ideia”

Para os fãs seria um sonho, para o chefe de equipa um pesadelo. Uma dupla Lewis Hamilton / Max Verstappen faria as delícias de qualquer fãs e F1. Mas Jos Verstappen acredita que não é boa ideia.

O pai de Max, ex-piloto de F1 e um apoio constante para o jovem da Red Bull, admitiu que ter as duas estrelas da F1 na mesma equipa traria demasiadas dores de cabeça:

“Financeiramente, seria muito difícil. Os fãs iriam adorar, mas … provavelmente não é uma boa ideia.”

O pai de Max revelou também que existiam uma clausula de saída no contrato, que foi muito falada na primeira metade do campeonato 2019. Os media afirmaram que a clausula referia a possibilidade de saída da Red Bull caso o jovem piloto não vencesse corridas até ao final da primeira metade da época, mas Jos Verstappen explicou

“Tinha a ver com a posição no Campeonato do Mundo), mas devo dizer que Max sempre quis ficar. Ele tem um sentimento muito bom com a equipa. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Max também tem a última palavra sobre a decisão. Mas ele sente-se muito à vontade com a Red Bull”

“Durante o final do ano discutimos várias opções. Queremos fazer parte de uma equipa de ponta, não estávamos a pensar nos outros.”

“Talvez houvesse algumas opções noutra equipa, mas acho que o tempo ainda é certo. Não é certo que se mudarmos de equipa vamos ganhar, porque talvez a Red Bull crie algo muito especial. Demora anos para ter uma posição numa equipa como Max tem agora na Red Bull. Max quer mostrar que ele pode vencer com a Red Bull e a Honda”.