F1, Jos Verstappen: “Todos se riram do Max. Talvez devessem ouvir os pilotos”

Jos Verstappen revelou que o filho, Max Verstappen, já alertava há vários anos para os problemas inerentes ao regulamento técnico de 2026 da Fórmula 1, críticas que, na altura, não foram levadas a sério.

Durante os testes de pré-época, Max Verstappen manifestou desagrado em relação ao comportamento dos novos carros, classificando-os como excessivamente dependentes da componente energética e pouco favoráveis à competição roda a roda. Questões como o procedimento de partida e a qualidade das batalhas em pista têm sido igualmente apontadas por vários pilotos.

Segundo Jos Verstappen, muitos dos atuais constrangimentos poderiam ter sido mitigados se os decisores tivessem escutado mais atentamente os pilotos numa fase inicial do processo regulamentar.

Em declarações à Viaplay, Jos Verstappen afirmou:

“O Max já falava disto há dois ou três anos. Ele viu alguns dados, mas toda a gente se ria dele nessa altura. Diziam que o Max era negativo, coisas desse género. Agora que o regulamento está em vigor, todos podem ver. Talvez devessem ouvir um pouco mais os pilotos. Mas não o fazem.”

Já Max Verstappen defendeu uma maior integração dos pilotos nas decisões técnicas:

“Compreendo que os pilotos não possam decidir tudo. Mas quando se trata de aspetos lógicos relacionados com as corridas, ou pelo menos quando podemos dar a nossa opinião, até podemos entrar no simulador e testar soluções, é possível perceber o que não funciona. Por vezes, a Fórmula 1 ou a FIA não compreendem o quão importante pode ser o contributo de um piloto nas decisões.”