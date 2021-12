F1, Jos Verstappen: “Respeito Lewis Hamilton como piloto. O resto…” | AutoSport

Jos Verstappen falou de Lewis Hamilton e da relação distante que o britânico tem com ele e com o seu filho, Max Verstappen. Em entrevista ao Daily Mail, Jos fez alguns reparos à postura do piloto da Mercedes.

Segundo o neerlandês, Hamilton faz questão de se manter afastado e de não ter contacto, ao contrário de outros pilotos e por isso a opinião de Jos sobre o #44 não é a melhor:

“Nunca falo com Lewis”, diz Jos. “Ele não precisa de falar comigo. Eu não sou nada para ele. Respeito-o como piloto, mas o resto… nada. O Max e o Lewis só falam no pódio, muito pouco. Quando vejo Max com outros pilotos, penso que eles se dão muito bem. Mas com o Lewis nada. Lewis está no seu próprio mundo. Eu fiz F1 – em comparação com Max eu não estava em lado nenhum – mas falo com alguns dos pilotos e todos eles são muito amigáveis, ou apenas dizem olá ou o que quer que seja. Estamos muitas vezes juntos no avião, sempre o mesmo grupo de pilotos e divertimo-nos muito. Mas há ´alguns´ pilotos que não olham para ti, que olham para o chão”.

“Por exemplo, Michael [Schumacher] e eu tivemos bons contactos”, diz Jos. “Também nos conhecemos pessoalmente. Ele mudava um pouco no circuito, mas continuaria a ser amigável. Lewis faz as coisas à sua maneira, o que não se quer dizer que esteja errado porque ele ganha muito. Sim, ele teve companheiros de equipa, mas tem estado no ambiente certo. Tomou a decisão certa de ir para a Mercedes e teve o carro mais rápido durante muito tempo. Mas ele é bom, com certeza. Respeito-o como piloto. O resto…“

“O Max é como ele é. Algumas pessoas gostam dele. Há quem não goste. Ele diz o que pensa, mas não se envolve em assuntos políticos, como Lewis faz. Max prefere fazer o seu trabalho como desportista e nada mais. Toda a gente faz à sua maneira e é assim que Max faz”.