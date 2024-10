F1, Jos Verstappen:” O que está a acontecer neste momento não é bom”

Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, manifestou a sua preocupação com a saída de vários engenheiros importantes da Red Bull, avisando a equipa no início deste ano de que isso poderia causar problemas.

A pressão que Jos Verstappen tem colocado sobre as chefias da Red Bull, nomeadamente Christian Horner, tem se intensificado ao longo da época, com o pai do tricampeão do mundo a agitar as águas.

Ele levantou estas preocupações após o chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, ter sido acusado de comportamento controlador, embora Horner tenha sido posteriormente ilibado numa investigação interna. Apesar disso, a Red Bull registou um declínio no desempenho e figuras importantes como o diretor técnico Adrian Newey, o diretor-desportivo Jonathan Wheatley e o chefe de estratégia Will Courtenay anunciaram as suas saídas.

“Sim, foi sobre isso que eu avisei”, disse Jos Verstappen ao Motorsport.com num rali na Bélgica no último fim de semana. “A equipa diz então: ‘Oh, não importa, temos outra pessoa [que podemos colocar nessa posição]’. Mas agora são demasiadas pessoas [a sair]. E o Max é sempre questionado sobre isso. Por isso, sim, acho que não é bom, o que está a acontecer neste momento.”

Jos acredita que a equipa não está a lidar bem com a situação e Max Verstappen enfrenta perguntas constantes sobre estas mudanças. Embora Max tenha sido ligado a outras equipas, espera-se que fique na Red Bull pelo menos até 2025, com um contrato que vai até 2028.

“Não pode continuar como está. Vai explodir”, disse ao Daily Mail. “Há tensão aqui enquanto ele permanecer na posição”. Um sinal de que se não houver mudanças, Verstappen pode ponderar uma saída?