F1, Jos Verstappen: “Max ganha mais do que Ricciardo”

Max Verstappen renovou há poucos meses o seu acordo com a Red Bull, terminando com a especulação em torno do seu futuro. Jos Verstappen afirmou que o acordo tornou o jovem holandês num dos mais bem pagos da F1.

A Red Bull sempre foi conhecida por não abrir muito os cordões à bolsa nos salarios dos seus pilotos, salvo raras exceções, mas para segurar Verstappen tiveram de o fazer. Jos afirmou que o acordo de Daniel Ricciardo com a Renault, de 20 milhões de dólares anuais, é inferior ao de Max:

“O acordo do Ricciardo é menor que o nosso”, disse Jos à GP Racing. “Posso dizer que Max é muito, muito bem pago – está nos dois ou três primeiros”, acrescentou. “Max é muito apreciado por Helmut Marko, e ele é muito próximo a Helmut. Acho que ele é o tipo de piloto que Helmut gosta. Não sei o que Lewis recebe, mas posso lhe dizer que fizemos bem”, acrescentou Verstappen.

Os números conhecidos até agora referem que Lewis Hamilton ganha perto de 50 milhões de euros por ano, enquanto Vettel ganha 40 milhões, seguidos de Ricciardo a ganhar um pouco mais de 20 milhões. A acreditar no que Jos Verstappen disse, Max deverá ter conseguido um acordo acima dos 30 milhões anuais.