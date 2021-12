F1, Jos Verstappen: “Espero que Max fique na Red Bull o resto da sua carreira” | AutoSport

Numa altura em que a luta pelo título está ao rubro, Jos Verstappen deu uma entrevista ao Daily Mail em que quase fechou a porta à Mercedes. O neerlandês ainda não esqueceu o episódio de Silverstone e não perdoa Toto Wolff.

Depois de um toque com Lewis Hamilton, Max Verstappen sofreu um violento acidente que o obrigou a ir ao hospital. A Mercedes e Lewis Hamilton festejaram a vitória, mas Jos não gostou da atitude da equipa e principalmente de Toto Wolff. Jos ainda está furioso com a forma como Hamilton e Mercedes se comportaram nesse dia. Antes disso, ele e o diretor da equipa da Mercedes Toto Wolff desfrutaram de um bom relacionamento. Isso desenvolveu-se enquanto a Mercedes seguia ativamente o Max desde a adolescência. No entanto a relação entre Jos e Toto é agora inexistente:

“Já não temos qualquer relação”, diz Jos. “Não gosto da sua atitude. Não gostei da forma como ele se comportou, a começar por Silverstone. Um dos pilotos estava no hospital e estavam no pódio a festejar como se tivessem ganho o campeonato. Não pensei que o Toto fosse assim, mas conheci um Wolff diferente. Não tivemos qualquer contacto com ele, qualquer mensagem ou o que quer que seja. E pensar que ele nos tinha falado no ano novo: Não estou a dizer que ele estava a tentar trazer Max naquela fase, mas digamos que tínhamos uma boa relação antes de Silverstone”.

‘Max está contratado até o final de 2023, mas espero que possamos ficar na Red Bull para o resto da sua carreira’, diz Jos. ‘Ele está feliz neste ambiente. Temos boas relações com Christian [Horner, director da equipa] e Helmut [Marko, conselheiro]”.