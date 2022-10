F1, Jos Verstappen: “em 2028 veremos, ele não está à procura de recordes” | AutoSport

O pai de Max Verstappen, Jos Verstappen é de opinião que o seu filho pode manter o domínio que está agora a evidenciar na F1, por mais alguns anos e depois sair, apontando 2028 como o limite. Em declarações à revista holandesa Formule 1, Jos Verstappen diz que: “o Max não só é incrivelmente bom, como também sabe o que está a fazer”, mas que quanto a assegurar vários títulos: “depende do carro”, mas acrescenta: “se ele tiver um carro competitivo, vai sempre, no mínimo, lutar pelo título mundial, desde que a importância do piloto faça a diferença, isso será decisivo”, mas não conta que o jovem de 25 anos fique ‘eternamente’ na F1: “Faremos novamente um balanço em 2028, ele não está à procura de recordes”, disse acrescentando que a F1 de hoje é muito desgastante: “no meu tempo tivemos um máximo de 18 corridas. Agora são 22 e no próximo ano são 24. É demais”.