F1: Jos Verstappen diz que a história da estação de serviço é falsa, mas…

Jos Verstappen sempre admitiu que foi duro com o seu filho Max, de forma prepará-lo o melhor possível para as exigências da competição. E dessa dureza surgiu a famosa história do abandono, numa estação de serviço, de um jovem Max, depois de um fim de semana longe do que podia ter feito. No entanto, Jos afirma agora o contrário.

Jos Verstappen negou ter abandonado Max Verstappen numa estação de serviço como castigo durante os seus dias de karting. Embora Max tenha recordado anteriormente o incidente, Jos esclareceu à F1-Insider que nunca o abandonou, mas simplesmente não falou com ele durante uma semana após uma corrida dececionante.

“Acho que é altura de esclarecer essa história”, disse Jos Verstappen. “A verdade é a seguinte: Eu não o deixei lá. Apenas não falei com ele durante uma semana. Foi demasiado duro? De acordo com o Max, não. Ele acha que a minha atitude o preparou melhor para a Fórmula 1. É por isso que lidar com Helmut Marko, que também é conhecido como um tipo extremamente duro, não o incomodou mais. Ele também aprecia o facto de termos continuado a treinar com o kart com pneus secos numa pista molhada. Só sinto gratidão da parte dele, quando se trata da sua infância comigo.”

Todavia, a história foi contada pelo próprio Max Verstappen em 2022, numa peça da ESPN. Verstappen recordou o abandono na estação, falando também a semana inteira de silêncio com o seu pai. Assim, a história não bate certo e o que Max contou não corresponde ao que diz agora Jos.