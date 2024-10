F1, Jos Verstappen: “Alguns comissários não gostam do Max”

Jos Verstappen acredita que alguns comissários da F1 “não gostam” do seu filho Max, depois de duas penalizações de 10 segundos e pontos de penalização dados após as suas agressivas batalhas com Lando Norris no México.

Jos insinuou a existência de parcialidade entre os comissários, sugerindo a necessidade de se rever o processo de seleção, mencionando antigos pilotos como Johnny Herbert, que podem favorecer determinados pilotos ou equipas.

“Podemos falar sobre isso durante muito tempo, mas no final não faz qualquer diferença”, disse Jos Verstappen “O Max vai conduzir da forma que quiser. Ele tem de o fazer, porque o carro não é suficientemente bom e ele está a fazer tudo o que pode para ganhar o título. E o Max não vai ajustar o seu estilo de condução só porque há alguns comissários de pista que não gostam dele. A FIA devia analisar bem a escolha dos comissários, quem é que eles colocam lá e se há algum conflito de interesses – por exemplo, antigos pilotos que têm mais simpatia por certos pilotos ou equipas”.

O pai do tricampeão também apontou as limitações do carro da Red Bull, evidenciadas pelas dificuldades dos seus colegas de equipa, afirmando que o carro precisa de ser melhorado:

“Isso pode ser visto no desempenho do seu companheiro de equipa”, disse ele. “Até a Haas foi mais rápida do que a Red Bull nesta corrida”.