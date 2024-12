F1: Jos Verstappen acredita que a relação entre Max e Norris vai sofrer no futuro

Jos Verstappen acredita que a estreita amizade entre o seu filho, Max Verstappen, e Lando Norris, da McLaren, possa enfrentar desafios à medida que a sua rivalidade na pista se intensifica.

Os dois pilotos defrontaram-se várias vezes durante a época de 2024, nomeadamente nos Grandes Prémios da Áustria, Austin e Cidade do México. Estes incidentes realçaram a crescente competitividade entre a Red Bull e a McLaren, com Norris a emergir como um sério candidato ao Campeonato de Pilotos.

Jos acredita que a pressão de competir por títulos irá provavelmente desgastar a relação entre ambos, uma vez que é difícil manter amizades ao mais alto nível do desporto. Refletindo sobre a sua própria carreira na F1, observou o forte contraste entre a camaradagem entre os pilotos de hoje e a falta de amizades na sua época.

“Acho que vai ser mais difícil [manter a amizade]. ”, disse Jos ao Formule1.nl. “O Max sabe que é esse o caso, mas também é bastante tranquilo em relação a isso. Ele sabe que há uma linha divisória entre a sua relação fora da pista e na pista. Ele é muito maduro em relação a isso. Se eu olhar para o meu tempo na Fórmula 1, eu não tinha amigos”, explicou. “Pelo menos não de uma forma que me permitisse manter o contacto com eles depois. De maneira nenhuma. Eu próprio escolhia os meus amigos”.

“Tenho a impressão de que a maioria dos rapazes que estão na grelha agora se dão bem fora da pista. A maior parte deles conhece-se há muito tempo, desde o karting. Há cerca de dez pessoas com quem ele sempre andou de kart. Por isso, estão um pouco mais próximos uns dos outros, mas cada um tem a sua vida e faz as suas coisas. Só que o Max é um tipo sociável fora da pista e é simpático e normal com toda a gente. No meu tempo, as relações entre os pilotos eram muito diferentes”.

Com o ressurgimento da McLaren e a maturidade de Max em separar as relações dentro e fora da pista, a sua dinâmica será uma história fundamental na temporada de F1 de 2025. À medida que a batalha pela glória no campeonato continua, a durabilidade dos seus laços será testada.