F1: Jos Verstappen aconselhou Corinna Schumacher | AutoSport

Jos Verstappen aconselhou a mãe de Mick Schumacher, Corinna, numa fase precoce da carreira do jovem alemão.

Segundo Verstappen, a mãe de Mick abordou-o, buscando conselhos sobre os passos que Mick deveria. Verstappen contou a história:

“Tive uma conversa com a Corinna depois do primeiro ano de Mick na Fórmula 4 e ela perguntou-me para que rumo deveria seguir”, disse Verstappen, via sport1.de. Ele disse-lhe que Mick deveria mudar-se para a Prema, “porque eles eram os melhores da Fórmula 4 e da Fórmula 3 naquela altura. E foi isso que eles fizeram”.

O resultado foi claro com o jovem alemão a ser bem sucedido na F4 e na F3, com a Ferrari a interessar-se pelo talento de Schumacher, que depois também foi bem sucedido na F2. Verstappen aprecia as qualidades do agora piloto da Haas mas considera que é preciso dar-lhe tempo:

“Mick está a fazer um bom trabalho, o carro é difícil de conduzir. Ele vai aprender este ano, no próximo ano haverá carros novos. Temos de lhe dar tempo. “Penso que no próximo ano a Haas será mais apoiada pela Ferrari. Penso que há um trabalho árduo a decorrer nos bastidores. Ele é melhor do que Mazepin, comete menos erros , é melhor no trato com a imprensa. Mazepin atrapalha mais na qualificação e na corrida”.