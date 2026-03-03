F1: Jornalistas com menos acesso aos pilotos
A Fédération Internationale de l’Automobile introduziu alterações nos regulamentos desportivos e técnicos antes do arranque da temporada de 2026 da Fórmula 1, reduzindo o acesso dos meios de comunicação aos pilotos e clarificando igualmente questões relacionadas com as unidades motrizes.
A partir desta época, apenas um piloto por equipa — e um representante sénior da estrutura — terá de comparecer perante a imprensa após a segunda sessão de treinos livres, substituindo a regra anterior que previa a disponibilidade de todos os pilotos. Cada elemento deverá estar acessível durante cinco minutos, num prazo máximo de uma hora e 15 minutos após o final da sessão, no caso dos pilotos, e de uma hora e 30 minutos para os responsáveis das equipas. A designação do piloto será rotativa ao longo da temporada.
