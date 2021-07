F1: Jornalista britânico sugere Félix da Costa para substituir Raikkonen | AutoSport

Uma das melhores publicações sobre o desporto motorizado atuais, é sem dúvida, a The Race. Sam Smith é um dos jornalistas que cobre a Fórmula E, entre outras disciplinas, para a publicação e teve hoje uma opinião que pode surpreender, mas que poderia funcionar.

Respondendo ao repto lançado sobre qual seriam os melhores pilotos para fazer dupla na Alfa Romeo, Smith é da opinião que Antonio Giovinazzi faria uma boa dupla com outro António… António Félix da Costa.

Para substituir Kimi Raikkonen, António Félix da Costa – que está na perseguição à revalidação do título na Fórmula E – seria o escolhido, por estar numa “altura da sua carreira onde não sente a pressão como sentia anteriormente”.

Para além de “estar na sua melhor forma”, Félix da Costa, na opinião de Sam Smith, seria uma “excelente adição para o desenvolvimento de uma nova unidade motriz após o seu trabalho com alguns sistemas elétricos complexos na DS Techeetah”.

A opinião de Sam Smith poderia funcionar? Talvez. Trocaria António Félix da Costa competir pelo topo da Fórmula E e do WEC pelo fundo do pelotão na F1? Dificilmente.

The new Alfa Romeo #F1 deal is done, at least for 2022.



So which drivers should the Sauber-run team sign now its future shape is clearer?



Here are our writers' suggestions:https://t.co/eqGI9KG7vO