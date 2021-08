F1: Jornal canadiano avança que negócio de Wolff e Stroll está a ser investigado | AutoSport

Segundo a investigação do Le Journal de Montréal, Lawrence Stroll e Toto Wolff estarão a ser investigados pelos reguladores financeiros da Alemanha e do Reino Unido. Em causa, tendo em conta a mesma fonte, está a compra de 0.95% da participação na Aston Martin por Toto Wolff e a potencial utilização de informação privilegiada por parte do austríaco.

O jornal canadiano avança que “seis meses após esta transação, foi anunciado que a Mercedes pretendia ter uma participação adicional de até 20% na Aston Martin. Além disso, a fabricante britânica anunciou em maio de 2020, a nomeação como CEO de Tobias Moers, que até então era chefe da subsidiária AMG da Mercedes.”

Depois destes factos ocorrerem, o valor das ações da Aston Martin subiu mais de 60%, contas feitas pela publicação.

A questão a ser averiguada pelas autoridades que regulam o mercado financeiro alemão e britânico, é se Toto Wolff sabia destas informações quando adquiriu a sua parte na Aston Martin, sendo ele um parceiro da Daimler AG.

As autoridades (Financial Conduct Authority britânico e o BaFin alemão) não quiseram comentar a noticia do Le Journal de Montréal.