F1: Jonathan Wheatley impressionado com Gabriel Bortoleto

“Vale a pena salientar novamente que ele não fez 10.000 quilómetros de testes com carros anteriores. Ele não fez 10.000 quilómetros num carro de Fórmula 1. É a sua primeira temporada na Fórmula 1”, explicou Wheatley. “Há tantos circuitos em que ele ainda não esteve. E há alguns que estão por vir e nos quais ele ainda não esteve também. Ele tem conseguido um desempenho brilhante nas últimas corridas em circuitos que conhece. Acho que ele amadureceu como piloto e desenvolveu-se como piloto. Creio que ele vai conseguir adaptar-se a esses novos circuitos muito mais rápido do que fez na primeira metade da temporada.”

À medida que Bortoleto continua a aprender e a melhorar, a Sauber vê o seu desempenho na Hungria como um sinal do seu futuro promissor no desporto.

“Gabriel tem uma ética de trabalho fantástica. Ele tem capacidade para assimilar novas informações. Ele prova de todas as formas que é a futura estrela que esperávamos que fosse”, acrescentou o britânico. “Devo dizer que é a dupla de pilotos mais próxima e colaborativa que me lembro de ter visto em toda a minha carreira na Fórmula 1. Do outro lado da mesa de engenharia, temos essa experiência extraordinária e o talento comprovado de Nico. Estamos a falar muito sobre Gabi hoje, mas Nico fez um trabalho incrível. Vocês não veem ou não percebe isso porque não resultou em pontos. Mas, como equipa, estamos muito satisfeitos com os nossos dois pilotos.”

Bortoleto tem impressionado dentro e fora de pista. Na Hungria, ficou até tarde na pista após as sessões de sexta-feira, trabalhando com os engenheiros e agradecendo pessoalmente à sua equipa — um gesto que impressionou a equipa.

