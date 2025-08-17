F1: Jonathan Wheatley elogia Christian Horner

Jonathan Wheatley, que assumiu o cargo de diretor da Kick Sauber, fez questão de elogiar o seu antigo chefe, Christian Horner, após a saída deste da Red Bull.

Horner, que liderava a equipa desde a sua entrada na Fórmula 1 em 2005, deixou o cargo após o Grande Prémio da Grã-Bretanha, encerrando duas décadas marcadas por enorme sucesso competitivo. Durante o seu mandato, a Red Bull conquistou seis títulos de construtores e oito de pilotos, tornando-se uma das equipas de referência da era moderna da modalidade. No entanto, os últimos anos foram difíceis, sobretudo após a morte do proprietário Dietrich Mateschitz, o que acentuou tensões internas.

Com a saída de Horner, a Red Bull promoveu Laurent Mekies a diretor de equipa. O engenheiro francês conta com uma longa carreira no desporto automóvel, desde os tempos na Arrows e Minardi, passando por funções de direção na FIA, até ao cargo de diretor-desportivo e adjunto de chefe de equipa na Ferrari.

Questionado sobre esta mudança, Wheatley destacou a importância do legado deixado por Horner e sublinhou o impacto positivo que a transição pode ter para outras figuras do paddock:

“Olhem para o que o Christian conquistou naquela equipa. Foram vinte anos de enormes resultados e eu tive um período fantástico em Milton Keynes. Sei bem a força e a qualidade das pessoas que lá trabalham, e o desafio que o Laurent agora assume vai ser entusiasmante para ele. Quero desejar ao Christian o melhor para o futuro, mas também destacar que esta mudança abriu portas a dois grandes amigos meus, o Laurent e o Alan Permane. No fim, sempre surgem coisas muito positivas, e fico muito satisfeito por eles.”

Assim, Wheatley juntou-se ao coro de vozes que reconhece o impacto histórico de Horner na Fórmula 1 e, ao mesmo tempo, vê na chegada de Mekies e Permane uma oportunidade de renovação no seio da Red Bull.