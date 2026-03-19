F1: Jonathan Wheatley deverá assumir o lugar de Adrian Newey
A Aston Martin prepara uma mudança significativa na sua estrutura, com Adrian Newey prestes a deixar o cargo de team principal para se focar exclusivamente no desenvolvimento técnico do monolugar.
A decisão surge num momento delicado para a equipa de Silverstone, que enfrenta um arranque de temporada 2026 bastante negativo. O AMR26, projetado sob a liderança de Newey, tem sido fortemente afetado por problemas na unidade motriz Honda, impedindo inclusivamente a conclusão de corridas.
Perante este cenário, Newey deverá regressar ao papel onde construiu a sua reputação – o desenvolvimento técnico – deixando a gestão da equipa para outra figura.
O principal candidato à sucessão é Jonathan Wheatley, atualmente ligado à Audi, onde trabalha ao lado de Mattia Binotto. A eventual mudança dependerá das condições contratuais do britânico, mas o regresso ao Reino Unido é visto como provável, com o Wheatley a ver com bons olhos um regresso ao Reino Unido.
Wheatley traz consigo uma vasta experiência, sobretudo após duas décadas na Red Bull, e poderá assumir o comando numa fase particularmente exigente para a Aston Martin. A proximidade entre as instalações da equipa e a antiga base da Red Bull poderá facilitar essa transição.
Há também indicações de que o próprio Newey terá influenciado ou sugerido o nome de Wheatley ao proprietário Lawrence Stroll, reforçando a ligação entre ambos que vem do tempo da Red Bull.
Enquanto isso, a saída de Wheatley deixaria a Audi perante uma decisão importante: procurar um substituto externo ou reorganizar a estrutura interna. Seria uma baixa de peso numa altura em que a equipa dá os primeiros passos na F1 e a sua substituição não seria nada fácil.
A mudança marca uma tentativa clara da Aston Martin de estabilizar o projeto desportivo, separando liderança técnica e gestão operacional, numa altura em que a equipa precisa urgentemente de recuperar competitividade.
Foto: MPSA
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3 comentários
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José Pereira
19 Março, 2026 at 16:25
A Audi vai chorar e não é pouco
Pity
19 Março, 2026 at 17:07
E o período de jardinagem? Não há?
Uma pessoa pega num projecto novo e ambicioso, para o largar meia dúzia de meses depois? O Lawrence Stroll deve mesmo querer ser milionário (e deixar de ser bilionário), pois, a concretizar-se, deve ter acenado com uma valente pipa de massa. A não ser que o ambiente na Audi não seja o que parece.
LG
19 Março, 2026 at 17:14
Se bem conheço os alemães, não vai ser assim tão fácil para a mudança, o contrato com a Audi deve dar muitas garantias a eles e o Wheatley não se livrará fácil desse contrato, a não ser que esteja a achegar ao fim, mas depois ainda vai ter o período de espera tb.
A Aston Martin precisa de alguém “ontem”, não no futuro!