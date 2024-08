F1: Jonathan Wheatley deixa Red Bull e vai para a Audi

A notícia da ida Wheatley para a Audi de está a ser avançada por várias fontes. Na equipa germânica, irá assumir o papel de diretor da equipa. Pouco mais de uma semana depois de o CEO da Audi F1, Andreas Seidl, e o presidente do conselho de administração da Sauber, Oliver Hoffmann, terem anunciado as suas saídas, Mattia Binotto, antigo patrão da Ferrari, foi confirmado para assumir funções duplas como chefe de operações e chefe técnico da Sauber para o projeto Audi F1. Binotto irá reportar ao CEO da Audi, Gernot Dollner.

Depois mudou-se para a Renault, tornando-se mecânico chefe em 1998 e contribuindo para o Campeonato do Mundo de 2005 com Fernando Alonso. Na Red Bull, desempenhou um papel fundamental no sucesso da equipa, incluindo o seu primeiro campeonato em 2010 e os títulos subsequentes. Wheatley era uma das peças-chave da equipa, presente desde o arranque do projeto Red Bull.

É a mais recente troca no mercado da F1. Jonathan Wheatley, diretor-desportivo da Red Bull, vai deixar a equipa, para se juntar ao projeto Audi. O britânico de 57 anos vai deixar a sua atual equipa no final desta época.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI