F1: Jonathan Wheatley aponta infraestrutura como desafio para a Sauber
O diretor da equipa da Sauber, Jonathan Wheatley, revelou que o principal obstáculo ao progresso da equipa em 2025 tem sido a infraestrutura limitada, à medida que se preparam para a entrada da Audi em 2026.
Apesar de momentos de destaque nesta temporada, como o primeiro pódio de Nico Hülkenberg em Silverstone e os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto, Wheatley salientou que ainda há muito trabalho a fazer. Descreveu a equipa como jovem e ambiciosa, mas limitada por espaços de escritório e salas de reunião insuficientes, bem como por instalações relativamente antigas, incluindo o túnel de vento.
Para preparar a entrada da Audi, estão em curso projetos de melhoria da infraestrutura, incluindo um novo espaço no Reino Unido, além das fábricas em Hinwil e da unidade de motores da Audi em Neuberg an der Donau.
Wheatley sublinhou que a equipa precisa de estrutura e clareza de funções, afirmando:
“Eu esperava uma equipa sem muita energia e talvez um pouco mais velha em termos demográficos. Na verdade, é o oposto disso. Há uma enorme ambição nesta equipa muito jovem”, disse ele ao The Race. “As instalações não nos ajudam neste momento. Não é um grande problema, mas temos um projeto de desenvolvimento para as instalações, para dar às pessoas o espaço e as ferramentas de que precisam. É um edifício relativamente antigo, um antigo túnel de vento.
Tivemos uma época de recrutamento bastante ambiciosa, por isso o espaço de escritório tem sido difícil e o espaço para reuniões, quase impossível — são apenas coisas do dia a dia que as grandes equipas podem simplesmente dar como garantidas. Estamos a colocar esses alicerces no lugar, por isso ainda estamos a construir as bases.”
Com figuras experientes como Wheatley e Mattia Binotto, ex-diretor da Ferrari, a Sauber/Audi visa transformar-se numa equipa competitiva, apostando na cultura, estrutura e infraestrutura para subir no pelotão da Fórmula 1.
“Temos de ser humildes em relação à nossa jornada, onde estamos a tentar chegar a partir de onde começámos, mas não vejo nenhum impedimento para isso”, continuou Wheatley. “A equipa é jovem e cheia de energia, por isso precisa de um pouco de orientação, um pouco de estrutura. Não é porque as pessoas são más; não existe uma estrutura hierárquica clara, não existe um processo claro, as pessoas não compreendem completamente as suas funções e responsabilidades e onde têm liberdade para tomar decisões. Por isso, há um projeto cultural e também um projeto estrutural em curso.”
