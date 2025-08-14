F1: Jonathan Wheatley aponta infraestrutura como desafio para a Sauber

O diretor da equipa da Sauber, Jonathan Wheatley, revelou que o principal obstáculo ao progresso da equipa em 2025 tem sido a infraestrutura limitada, à medida que se preparam para a entrada da Audi em 2026.

Apesar de momentos de destaque nesta temporada, como o primeiro pódio de Nico Hülkenberg em Silverstone e os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto, Wheatley salientou que ainda há muito trabalho a fazer. Descreveu a equipa como jovem e ambiciosa, mas limitada por espaços de escritório e salas de reunião insuficientes, bem como por instalações relativamente antigas, incluindo o túnel de vento.

Para preparar a entrada da Audi, estão em curso projetos de melhoria da infraestrutura, incluindo um novo espaço no Reino Unido, além das fábricas em Hinwil e da unidade de motores da Audi em Neuberg an der Donau.

Wheatley sublinhou que a equipa precisa de estrutura e clareza de funções, afirmando: