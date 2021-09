F1: Jonathan Neale deixa McLaren | AutoSport

Depois de 20 anos ao serviço da equipa, Jonathan Neale está de saída da McLaren. A sua saída acontecerá ainda este ano, motivada pela reestruturação que foi feita recentemente.

Neal entrou na McLaren em 2001 como diretor de operações, passando a diretor de equipa em 2005, papel que desempenhou até 2015, com a entrada da Honda, tornando-se COO da equipa (chief operating officer). Na altura, o seu papel principal significava que representava frequentemente a McLaren em reuniões de equipa, incluindo no Grupo de Estratégia da F1. Em 2016 tornou-se COO do grupo McLaren, papel que desempenhou até agora.