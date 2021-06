F1, Jolyon Palmer: ” Valtteri Bottas é fraco nas lutas em pista” | AutoSport

Jolyon Palmer falou sobre o comportamento de Valtteri Bottas em pista. O comentador britânico avaliou a prestação de Bottas neste fim de semana.

Bottas voltou a ficar aquém das expetativas em Baku, e Palmer apontou a falta de capacidade do finlandês nas lutas em posta:

“Botas é realmente pobre nas lutas roda-a-roda. Se o colocarmos no meio do pelotão com um monte de carros à sua volta, ele não irá para a frente. Na melhor das hipóteses, ele irá manter a posição, provavelmente irá para trás. Conseguem lembrar-se de uma boa ultrapassagem de Bottas? É difícil pensar numa ultrapassagem que o Bottas tenha feito.”

” O reinício que teve foi um pouco como o que teve em Monza no ano passado, onde começou na frente e em cada curva foi ficando para trás. No final, bateu Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Hamilton, que teve uma saída de pista, e Latifi, que teve um stop/go”.

“Bottas foi apenas um piloto de meio de tabela durante todo o fim-de-semana”, acrescentou o antigo piloto de F1 da Renault. “Hamilton foi absolutamente mágico durante todo o fim-de-semana. “Se compararmos os companheiros de equipa, Hamilton estava a ser ele próprio, e Bottas estava a com dificuldades para chegar à Q3 no mesmo carro.”