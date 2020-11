F1, Jolyon Palmer: “Perder o carro atrás do Safety Car é mais fácil do que se imagina”

Nem sempre andar devagar é sinónimo de segurança e nem sempre minimiza a probabilidade de acidente, principalmente na F1. George Russell teve um amargo de boca, perdendo o controlo do carro atrás do Safety Car. Um erro à primeira vista grave, mas que é fácil de comenter.

Joylon Palmer, ex-piloto de F1 e agora comentador, explicou que este tipo de erro, apesar de parecer grave é de facto fácil de acontecer:

“Bater atrás do Safety Car é um pecado capital na Fórmula 1, especialmente se estamos entre os 10 primeiros e nunca marcamos um ponto, mas na verdade é muito mais fácil de fazer do que qualquer pessoa que esteja a ver possa imaginar, e isso é por que vemos isso de vez em quando. Romain Grosjean fez o mesmo na sexta posição em Baku em 2018, e no ano anterior Valtteri Bottas fez o mesmo na China, naquela que foi sua terceira corrida pela Mercedes. Quando as temperaturas da pista são altas e temos pneus macios, esse tipo de coisa não acontece, mas quando não é o caso, é possível, e George Russell infelizmente descobriu da maneira mais difícil no domingo.”

“Vemos isso de vez em quando nos testes de pré-temporada também, quando os carros fazem piões nas manhãs frias, sempre com os pneus traseiros a perder aderência. Quando os pneus da frente ficam frios, bloqueamos as rodas e não conseguimos virar o carro corretamente sem que ele se arraste pela pista. Quando a traseira está fria, corre-se o risco de ter estes momentos em que o carro foge repentinamente sob a pressão de 1.000 cavalos de potência.”

“Para Russell, um ligeiro solavanco na pista foi o fator agravante, misturado com muito acelerador e temperaturas do pneu traseiro abaixo do ideal. Um erro devastador. Não há dúvida de que ele é um jovem piloto extremamente talentoso e pode lidar com a pressão, como vimos várias vezes nas Q2. Além do talento natural, ele é um piloto que trabalha duro, e se ele aprender com momentos como este, não demorará muito até que ele consiga chegar aos pontos.”