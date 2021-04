F1, Jolyon Palmer: “Penalização a Max Verstappen acertada”

São muitas e por vezes opostas as opiniões sobre a manobra de Max Verstappen a Lewis Hamilton no GP do Bahrein. Segundo o ex-piloto de F1 e agora comentador Jolyon Palmer, a penalização ao holandês foi bem aplicada:

“Max vira [na Curva 4], tem tudo sob controlo e deixa a Hamilton uma bela distância”, disse Palmer via F1 TV. “Este é o começo perfeito para uma ultrapassagem e Max está na realidade à frente, indo para a curva. Então ele está à frente, deixou o espaço de Lewis no interior e Hamilton entrou a alguma velocidade, compreensivelmente para tentar segurar a liderança. A trajetória do carro [Red Bull] parece ok [na saída da Curva 4] e Max está praticamente totalmente à frente neste ponto. Ele fez a manobra mas não chegou ao fim da curva.”

“Mas então ele tem um momento de sobreviragem e isso arrasta-o largamente e para a escapatória e depois ele está fora de pista e claramente as quatro rodas para lá dos limites. Ele fez a ultrapassagem na curva, sim, ele estava um pouco à frente. Ele não foi tecnicamente forçado a ir fora, porque já estava um pouco à frente. Mas ele não completou a ultrapassagem aqui sem que as quatro rodas saíssem da pista. Não há realmente mais nada a dizer. Tenho visto essas [decisões] serem dadas e a diferença aqui é que [o director da corrida da FIA] Michael Masi deixou bem claro que os limites da curva 4, que eram confusos, mas a única coisa que ele disse foi que qualquer um que ganhasse uma vantagem duradoura não poderia mantê-la. E o que ele quis dizer com uma vantagem duradoura foi alguém a fazer uma ultrapassagem fora da pista. Masi entrou imediatamente no rádio para Red Bull e disse-lhes para dizerem a Max para deixar Lewis voltar a passar”.