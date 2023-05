F1, Jolyon Palmer: “Nyck de Vries tem talento” | AutoSport

As primeiras corridas de Nyck de Vries têm sido para esquecer, com más prestações e uma coleção de erros comprometedores. Jolyon Palmer considera que o neerlândes tem talento para estar na F1, mas tem sido apanhado de surpresa com a exigência do Grande Circo.

Palmer também aponta a boa forma de Yuki Tsunoda como um dos fatores que está a pressionar de Vries:

“Ele [de Vries] tem sido lento e tem tido acidentes, o que é uma má combinação. Mas continuo a pensar que ele tem talento. Pensei que ele iria liderar a equipa. Provavelmente, concordamos que o Yuki parece ter dado um passo em frente e assumiu a liderança com a saída do Gasly da equipa. E acho que isso deve ter apanhado um pouco o Nyck”.