F1: Jolyon Palmer elogiou Lando Norris | AutoSport

Lando Norris assinou mais uma excelente época na F1. Além da velocidade, a regularidade, das boas exibições e os poucos erros foram os pontos fortes do piloto britânico. O seu compatriota, ex-piloto de F1, Jolyon Palmer fez questão de elogiar o trabalho do piloto da McLaren:

“Foi outra época espetacular para o piloto da McLaren, que raramente cometeu erros durante toda a épocas para terminar confortavelmente o melhor do segundo pelotão e quase sozinho lutar com a Alpine no campeonato de construtores”, Palmer escreveu para a Formula1.com. “Apenas Norris conseguiu um pódio além dos pilotos das três primeiras equipas, com o terceiro lugar em Imola. Ficou atrás de Daniel Ricciardo apenas uma vez em qualificação. Norris elevou o seu desempenho a outro nível, mesmo que os momentos de destaque não fossem tão excecionais como no ano passado”, acrescentou Palmer. “Com um contrato a longo prazo em vigor, ele esperará um salto competitivo da sua equipa na próxima época. Se isso vier, espero que Norris volte a bater à porta da primeira vitória na carreira “.