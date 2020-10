F1, Jolyon Palmer: “(Daniel) Riccardo está a ‘ofuscar’ (Esteban) Ocon”

Na coluna que escreve na BBC, Jolyon Palmer, antigo piloto da Renault na F1 diz que Esteban Ocon está a ser “eclipsado” pelas boas prestações de Daniel Ricciardo. Nas 11 corridas já realizadas desta temporada, Ricciardo é quarto com 78 pontos enquanto o seu companheiro de equipa tem menos de metade, 36. Palmer considera que Ocon “não tem estado particularmente mal”, mas está ofuscado pelo seu companheiro de equipa australiano:

“Ricciardo tem sido brilhante em 2020 e está a fazer com que o Ocon pareça bastante mediano. Ocon é um jovem piloto de bom potencial – e mostrou-o ao lado de Sergio Pérez na Force India em 2017 e 2018 – mas simplesmente não se está a sair bem contra Ricciardo, o que é uma marca da consistência do desempenho do australiano nesta temporada. Em 11 tentativas, Ocon qualificou-se melhor que Ricciardo apenas uma vez – na sessão molhada da segunda ronda, na Áustria. E embora tenha ficado apenas uma fração atrás de Ricciardo na qualificação em Nurburgring, Ocon tem um défice médio de 0,2s durante a época até agora. Mas é nas corridas a diferença é maior. Naquele Grande Prémio da Estíria onde Ocon se qualificou à frente, não demorou muito até que Ricciardo passasse o francês. Em Sochi, a corrida antes de Nurburgring, Ricciardo passou pelo Ocon depois de uma má partida, e acabou por lhe ganhar 26 segundos. Não quer dizer que Ocon tenha sido particularmente mau. Teve bons momentos e mais problemas de fiabilidade do que Ricciardo, é novo na equipa e esteve uma temporada de fora, mas tenho a certeza que até a Renault estará surpreendida com a forma como Ricciardo está a superar Ocon”.