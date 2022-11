F1, Johnny Herbert: “Vitória de Russell é uma passagem de testemunho” | AutoSport

George Russell conquistou a sua primeira vitória na F1, um marco importante na sua carreira e que pode definir também o seu futuro na F1 e na Mercedes.

Russell foi mostrando potencial na sua passagem pela Williams, mas nunca teve um carro capaz de o fazer chegar onde o seu talento merecia. A Mercedes sempre foi o seu objetivo e na primeira oportunidade que teve de se mostrar, em 2020, provou que estava pronto. Mas teve de esperar mais um ano até conquistar o lugar. Mas não fez por menos e na sua primeira época conquistou mais pontos e mais vitórias (para já) do que Lewis Hamilton. A primeira vitória, segundo Johnny Herbert, é uma passagem de testemunho, com o arranque da “era Russell” e o fim da “era Hamilton”

“Esta é uma passagem de testemunho. Vimo-lo com Max Verstappen a ser duas vezes Campeão do Mundo nos últimos dois anos, mas agora com o George, isto vai ser algo tão poderoso para ele na sua carreira. Foi a forma como ele ganhou a corrida. Algo que fez de forma tão bela e consistente ao longo de toda a sua carreira. Ele estava sob pressão, pressão que nunca tinha sentido antes, e cumpriu. Brilhante trabalho”.

“Com a vitória na corrida no Brasil, vai chegar a Abu Dhabi com uma confiança completamente diferente quando ele entrar no cockpit. Sim, ele ganhou uma corrida, mas também venceu Lewis Hamilton ao mesmo tempo. Portanto, isto é brilhante para ele, e se lhe derem um carro capaz para o próximo ano – penso que colocaria um pouco de dinheiro no George na luta pelo título”.