F1, Johnny Herbert sobre Verstappen: “Ouvi dizer que acordo com a Mercedes está próximo” | AutoSport

Johnny Herbert disse recentemente que Max Verstappen poder estar perto de assinar com a Mercedes, o que levanta mais especulações sobre o futuro do piloto neerlandês na Fórmula 1. A fidelidade de Verstappen à Red Bull tem sido alvo de escrutínio após o seu apoio a Helmut Marko, quando o austríaco colocou a hipótese da sua suspensão. A incerteza levou a sugestões de que Verstappen pode estar a considerar uma mudança para a Mercedes, especialmente depois de outras declarações do seu pai Jos e da possibilidade de existir uma cláusula no seu atual contrato, que permitirá a sua saída prematura da Red Bull, caso Marko deixe a estrutura.

Citado pelo The Sun, Johnny Herbert salientou que o período conturbado que se vive na Red Bull não ajuda a equipa em termos desportivos, estrutura que “tem o melhor piloto do mundo neste momento”. Com toda a situação, “eles estão muito perto de empurrar [Max Verstappen] para fora da equipa, ouvi dizer que estão muito perto do acordo com a Mercedes. É o resultado, a possível destruição da equipa e o sucesso que têm tido”.

O antigo piloto de Fórmula 1 disse ainda que na Red Bull “não se trata do espetáculo de Christian Horner, mas sim do espetáculo de Max Verstappen, pois é ele que está a ganhar todas as corridas e campeonatos para a Red Bull”, acrescentando ainda o britânico que “seria uma loucura se o Max saísse por causa desta situação”. No entanto, Herbert considera que o cenário pode ser diferente na Red Bull. “Em alguns aspectos, o Christian devia pensar no assunto e afastar-se”, concluiu o antigo piloto.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool