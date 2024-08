F1, Johnny Herbert: “Será que Carlos Sainz sabe que Adrian Newey vai para a Williams?”

Para onde irá Adrian Newey? É a grande dúvida do mercado de 2024, depois de ser confirmada a saída do génio britânico da Red Bull. O patrão da Williams, James Vowles, deu a entender que está em conversações com Newey, com o objetivo de o trazer de volta à equipa que ajudou a conquistar quatro títulos de construtores e três títulos de pilotos entre 1991 e 1996. Será que a contratação de Carlos Sainz pode ser um sinal que Newey pode estar a caminho de Grove?

James Vowles está concentrado na revitalização da Williams, um plano reforçado com a contratação de Carlos Sainz, uma jogada elogiada por Johnny Herbert, comentador ex-piloto de F1. Herbert destacou o talento de Sainz e o significado estratégico da sua contratação pela Williams, juntamente com os recentes sucessos de Alex Albon. Herbert especulou que a decisão de Sainz pode ter sido influenciada pela possibilidade de Newey se juntar à Williams, o que seria uma vantagem significativa para a equipa.

“Carlos Sainz é um dos pilotos mais talentosos da grelha. Deveria ter sido contratado por uma equipa do top 3, mas é uma contratação brilhante para a Williams! É um momento emocionante para a Williams. James Vowles está a bordo e Alex Albon deu a volta ao período difícil que passou na Red Bull com algumas corridas fantásticas. James Vowles tem sido uma adição fantástica à equipa”, continuou Herbert. “Ele sabe o que a Williams precisa e sabia muito bem que eles precisavam de um piloto de topo. Eles têm um em Alex, mas Carlos vai ser uma adição muito forte para o futuro desta equipa”.

“Isto é algo que me surpreendeu. Todas as discussões sobre Carlos Sainz, da Mercedes à Audi e à Alpine, muitas equipas têm falado do Carlos. Estas equipas precisavam do Carlos nas suas estruturas”, afirmou. “Os pilotos têm de saber qual é o plano para o futuro da equipa e o homem de quem se tem falado muito é Adrian Newey. Será que o Carlos sabe que Adrian Newey vai entrar para a equipa? Isso seria um golpe brilhante para a Williams!”,