F1, Johnny Herbert: “Max Verstappen será melhor que Lewis Hamilton” | AutoSport

Johnny Herbert elogiou Max Verstappen e considera que o piloto da Red Bull irá acabar por ser melhor que Lewis Hamilton.

O ex-piloto de F1 e comentador, deu uma entrevista ao RacingNews365 onde mostrou a sua admiração pelo talento de Verstappen, que este ano luta pelo título com Hamilton, sete vezes campeão do mundo. Herbert explicou o que gosta no estilo de Verstappen:

“As corridas são lutas roda com roda, que é o que começamos a ver hoje em dia. Agora nesta batalha com Lewis, estou a gostar ainda mais porque gosto do que Verstappen é em pista e gosto de como ele compete. Sim, ele está no limite e algumas pessoas dizem que é demasiado agressivo. Não! Isto é apenas, penso eu, o que são as corridas.

Sobre o incidente que vimos em Silverstone, na minha cabeça, há ocasiões em que penso que se tem de dizer: ‘Tenho um carro ao lado, bem, não posso virar, perdi esta curva, por isso tenho de ceder e deixá-lo passar’, mas porque agora temos estas regras escritas onde se pensa: ‘Estou à frente tenho prioridade’, então causa-se um acidente porque a regra escrita/não escrita entra em jogo. Mas eu gosto do que ele é. Eu costumava tentar intimidar os pilotos tanto quanto podia quando estava na pista e é exatamente isso que ele faz, o que Lewis faz de uma forma diferente”.

“Podemos apoiar ou culpar o Lewis por não levantar o pé ou por não ter usado outra trajetória e toda esta tolice, mas o que é ótimo é o que Max é capaz de fazer com um carro de corrida. É impressionante o que ele faz porque é raro. Já o vimos no passado com os grandes campeões, mas isto é especial”.

“Ele será melhor que Lewis, e Lewis foi melhor que Michael, da minha perspetiva, é apenas mais uma evolução do conjunto de competências do piloto. É assim que deve ser e muitos fãs das corridas ficarão impressionados porque vão pensar ´Eu não conseguiria fazer isso´, e é disso que se trata. Eu gosto dele por isso”.

“Ainda sinto que Lewis tem a vantagem neste momento, mas não vai demorar muito até que isso mude”, disse ele. “Verstappen ainda é um jovem e tem um grande caminho para percorrer. E ele será melhor que Lewis, mas ainda não é bem assim, para mim. Ainda não é bem assim, mas não está longe! Ele estará a pressionar muito para conseguir o campeonato e, se o conseguir este ano, essa será a mudança”.