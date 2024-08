F1, Johnny Herbert: “Max Verstappen começa a perder o respeito pela Red Bull”

O antigo piloto de Fórmula 1 Johnny Herbert comentou a situação tensa que se vive na Red Bull Racing, referindo que Max Verstappen parece estar a perder o respeito pela equipa.

Os problemas da equipa começaram com o escândalo envolvendo Christian Horner no início da temporada de F1 de 2024, o que levou a conflitos internos com Jos Verstappen, Helmut Marko e a gestão de topo. Os rumores sobre a potencial saída de Verstappen intensificaram-se, seguidos da demissão de Adrian Newey.

Recentemente, a Red Bull tem lutado contra a McLaren e a Mercedes e o seu Diretor Desportivo de longa data, Jonathan Wheatley, saiu para se tornar Diretor de Equipa da Audi F1. A frustração de Verstappen foi evidente nas suas explosões na rádio durante o GP da Hungria e, apesar de um comportamento mais calmo no GP da Bélgica, ficou desapontado por não ter subido ao pódio devido a uma penalização do motor.

Em declarações ao TopOffShoreSportsBooks.com, Johnny Herbert comentou a deterioração da situação na Red Bull Racing. Ele observou que a Red Bull parece estar a perder força, contrastando as suas dificuldades com os desempenhos impressionantes da McLaren e da Mercedes. Apesar de ainda ter um carro rápido, a Red Bull está a ter dificuldades para conseguir terminar no pódio.

Herbert salientou que Max Verstappen e o seu pai Jos estão a olhar para 2026, potencialmente de olho numa mudança para a Mercedes, onde Toto Wolff está interessado em contratar Max. Herbert sugeriu que Verstappen está a começar a perder o respeito pela Red Bull, como evidenciado pelos seus erros e frustrações públicas.

“Todos nós vemos os desempenhos da McLaren e da Mercedes, que fizeram um trabalho brilhante, saindo do fundo do pelotão para ganhar corridas. A Red Bull continua a ter um carro rápido, mas num cenário de corrida estava em desvantagem. É muito difícil dar a volta a uma situação em que a Red Bull se encontra numa época em que passou de dominadora a lutadora para chegar ao pódio”.

“Max e Jos disseram que estão a pensar em 2026”, prosseguiu o britânico. “Para onde é que eles estariam a olhar? Na verdade, só há um lugar, que é a Mercedes. Toto Wolff está desesperado para ter Max nos livros. As estrelas estão a alinhar-se para uma mudança para lá. Max parece um piloto que está a começar a perder o respeito pela Red Bull. Ele está a cometer alguns erros. O carro não está a funcionar como antes. As suas frustrações estão à vista de todos”.