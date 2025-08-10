F1: Johnny Herbert fala em “mudança de mentalidade” de Lando Norris
O ex-piloto de F1 Johnny Herbert elogiou a transformação de Lando Norris num verdadeiro candidato ao título, após a impressionante vitória da estrela da McLaren no Grande Prémio da Hungria de 2025. Norris superou uma má largada para conquistar a vitória com um desempenho maduro e sem erros, marcando a 200ª vitória da McLaren na F1 e a sua quinta da temporada.
Herbert, que enviou uma mensagem ao pai de Norris após a corrida, observou como o piloto de 25 anos demonstrou grande compostura, gestão de pneus e resiliência, especialmente sob pressão do companheiro de equipa Oscar Piastri e de Charles Leclerc, da Ferrari.
“Pilotou de forma brilhante”
“Na verdade, enviei uma mensagem ao pai do Lando, Adam, logo após a corrida, dizendo: ´Isso é fantástico!´.Ele respondeu: ´Sim, o rapaz esteve muito bem.´ Foi brilhante. Ele ficou para trás após a largada, mas depois pilotou de forma brilhante” disse Herbert em declarações ao Grosvenor Casino.
“Fiquei um pouco preocupado quando ele colocou o segundo conjunto de pneus duros e começou a fazer volta mais rápida atrás da volta mais rápida. Eu estava a ver a televisão e dizia: ´Não os queimes!´”
“O Oscar conseguiu recuperar, mas quando ele se aproximou, os pneus dele começaram a desgastar-se ao mesmo ritmo”, observou. “É brilhante ver isso do Lando, porque tem havido muitas críticas sobre o seu desempenho, sobre a sua capacidade nas corridas, sobre a sua consistência. Mas ele deu a volta por cima.”
“É uma mentalidade muito diferente”
“É definitivamente uma mudança mental, porque o Lando alegre que conhecíamos quando ele entrou no desporto não existe mais. Mesmo o Lando alegre que provavelmente vimos no início deste ano não existe mais. É uma mentalidade muito diferente que acho que ele está a levar para o cockpit, porque sabe como isso é importante para o campeonato. Ele tem de dedicar todas as suas forças e esforços para garantir que está mentalmente e fisicamente no lugar certo. E tem feito isso. Essa consistência começou realmente a brilhar”, acrescentou o inglês.
“Um homem muito difícil de vencer”
“Foi a forma como ele recuperou que foi impressionante», disse Herbert. “Essa resposta é o que faz os campeões. E foi uma daquelas corridas incríveis, porque ele estava muito atrás em muitos aspetos. Mas conseguir chegar àquela posição e fazer aqueles pneus durarem 38 voltas sem cometer erros, sem falhas, acho que é mais um sinal de que o seu nível de concentração subiu mais um degrau. É brilhante de se ver. Quando ele chegou à Fórmula 1, era alegre e extrovertido. Agora é um piloto sério, muito sério, e um homem muito difícil de vencer.”
Fotos: Philippe Nanchino /MPSA
Pity
10 Agosto, 2025 at 11:40
Tudo certo, mas ninguém muda de um dia para o outro. O Norris do primeiro ano de F1 não tinha pressão, nem por ser o primeiro ano, nem a McLaren era competitiva, pelo que ele podia ser apenas um jovem simpático, alegre e divertido, granjeando, por isso, muitas simpatias (incluindo a minha pessoa). Os anos passam, a responsabilidade aumenta na mesma proporção em que a equipa se torna mais competitiva. Cometeu erros, o Canadá é o exemplo máximo, mas é com os erros que se aprende. Foi brilhante na Hungria, mas não está livre de voltar a errar, tal como pode acontecer ao colega de equipa.