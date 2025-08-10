F1: Johnny Herbert fala em “mudança de mentalidade” de Lando Norris

O ex-piloto de F1 Johnny Herbert elogiou a transformação de Lando Norris num verdadeiro candidato ao título, após a impressionante vitória da estrela da McLaren no Grande Prémio da Hungria de 2025. Norris superou uma má largada para conquistar a vitória com um desempenho maduro e sem erros, marcando a 200ª vitória da McLaren na F1 e a sua quinta da temporada.

Herbert, que enviou uma mensagem ao pai de Norris após a corrida, observou como o piloto de 25 anos demonstrou grande compostura, gestão de pneus e resiliência, especialmente sob pressão do companheiro de equipa Oscar Piastri e de Charles Leclerc, da Ferrari.

“Pilotou de forma brilhante”

“Na verdade, enviei uma mensagem ao pai do Lando, Adam, logo após a corrida, dizendo: ´Isso é fantástico!´.Ele respondeu: ´Sim, o rapaz esteve muito bem.´ Foi brilhante. Ele ficou para trás após a largada, mas depois pilotou de forma brilhante” disse Herbert em declarações ao Grosvenor Casino.

“Fiquei um pouco preocupado quando ele colocou o segundo conjunto de pneus duros e começou a fazer volta mais rápida atrás da volta mais rápida. Eu estava a ver a televisão e dizia: ´Não os queimes!´”

“O Oscar conseguiu recuperar, mas quando ele se aproximou, os pneus dele começaram a desgastar-se ao mesmo ritmo”, observou. “É brilhante ver isso do Lando, porque tem havido muitas críticas sobre o seu desempenho, sobre a sua capacidade nas corridas, sobre a sua consistência. Mas ele deu a volta por cima.”

“É uma mentalidade muito diferente”

“É definitivamente uma mudança mental, porque o Lando alegre que conhecíamos quando ele entrou no desporto não existe mais. Mesmo o Lando alegre que provavelmente vimos no início deste ano não existe mais. É uma mentalidade muito diferente que acho que ele está a levar para o cockpit, porque sabe como isso é importante para o campeonato. Ele tem de dedicar todas as suas forças e esforços para garantir que está mentalmente e fisicamente no lugar certo. E tem feito isso. Essa consistência começou realmente a brilhar”, acrescentou o inglês.

“Um homem muito difícil de vencer”

“Foi a forma como ele recuperou que foi impressionante», disse Herbert. “Essa resposta é o que faz os campeões. E foi uma daquelas corridas incríveis, porque ele estava muito atrás em muitos aspetos. Mas conseguir chegar àquela posição e fazer aqueles pneus durarem 38 voltas sem cometer erros, sem falhas, acho que é mais um sinal de que o seu nível de concentração subiu mais um degrau. É brilhante de se ver. Quando ele chegou à Fórmula 1, era alegre e extrovertido. Agora é um piloto sério, muito sério, e um homem muito difícil de vencer.”

Fotos: Philippe Nanchino /MPSA