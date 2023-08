F1, Johnny Herbert: “Declarações de Lando Norris devem-se à pressão de Oscar Piastri” | AutoSport

Johnny Herbert considera que Lando Norris já sente a pressão de Oscar Piastri. O ex-piloto britânico notou que algumas declarações de Norris denotam já que sente a pressão do seu colega de equipa.

Lando Norris admitiu recentemente que ainda não se sente confortável com o carro e que este não beneficia o seu estilo de condução, o que, aos olhos de Herbert, é um sinal de que as prestações de Piastri estão a mexer com Norris:

“Oscar Piastri pode chegar ao topo. A forma como ele evoluiu este ano foi impressionante para todos verem. Ele estabeleceu-se na equipa e a McLaren tem feito bem em garantir que ambos os pilotos estejam confortáveis. Lando disse que o carro não está a funcionar bem para o seu estilo, mas isso é porque está sob pressão de Oscar. É por isso que esses comentários surgem. O Óscar é o destaque até agora este ano devido à forma como melhorou e está a levar a melhor sobre o Lando e nós sabemos como o Lando é bom.”