F1: John Elkann confirma vontade de manter Charles Leclerc e Carlos Sainz: | AutoSport

Ambos os pilotos já disseram de forma pública que se querem manter na equipa e, se no caso de Leclerc nunca houve boatos a contradizer isso, do lado de Sainz chegaram rumores a meio da época de que o espanhol poderia piscar o olho à Audi, caso a Ferrari demorasse muito tempo a acertar os termos de um novo acordo. Sainz disse de forma objetiva que gostaria de falar de um novo contrato neste inverno e que se isso não acontecesse poderia ficar desconfortável. Dadas as ligações próximas entre a Audi e Carlos Sainz Pai, poderia dar-se uma aproximação. Mas o foco de Sainz é manter-se na Scuderia, tal como de Leclerc. Com a Ferrari a querer manter a dupla, acreditando na palavra do presidente, temos tudo para ver um desfecho rápido e bom para todos.

“Sainz e Leclerc? Eles vão ficar, claro”, disse Elkann no Dia do Investidor da Exor em Turim.

Poderemos ter novidades neste inverno vindas de Maranello. John Elkann, presidente da Ferrari confirmou o interesse da equipa italiana em manter a sua dupla de pilotos para lá de 2024. A atual dupla de pilotos da Ferrari tem contrato até ao final da próxima época, mas a Scuderia, dado o seu interesse em manter a dupla, deverá avançar com as renovações em breve.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI