F1: Jogo oficial contará com a pista de Portimão

O jogo oficial da F1, feito pela Codemasters, contará este ano com várias novidades, uma das quais é a inclusão da pista de Portimão.

O jogo terá Imola, Portimão e a nova pista de Jeddah, que estará “disponível para todos os jogadores como conteúdo pós-lançamento gratuito” para permitir aos jogadores completar as 23 corridas previstas atualmente para a F1 este ano. A adição de Imola e Portimão vem depois do jogo F1 2020 não contar com nenhuma das novas pistas que foram adicionadas ao calendário na sequência da pandemia de COVID-19, levando a apelos de fãs para a sua introdução para F1 2021.

O F1 2021 terá também um novo modo de história chamado “Ponto de Travagem”, o qual verá os jogadores “a fazer uma viagem épica” à medida que sobem da Fórmula 2 para a Fórmula 1.

O modo Piloto – Diretor de equipa voltará novamente e contará agora com pelo menos sete pilotos clássicos para o modo que será revelado posteriormente.

Outras adições ao jogo para 2021 incluem um novo modo de carreira para dois jogadores, permitindo aos jogadores fazerem as temporadas com um amigo online, e um início de temporada real para o modo de carreira que permite aos jogadores começarem a temporada em qualquer altura com a classificação de pontos do mundo real.