F1: “Vettel tem apenas uma opção”

De acordo com o conhecido jornalista, Joe Saward, Sebastian Vettel tem apenas uma opção para continuar na Fórmula 1, a Renault. Em conversa com a Autoweek.com: “O problema é que o Vettel quer ser pago ao seu nível, mesmo que ele seja esperto o suficiente para perceber que o mercado está a mudar e os salários serão reduzidos ao longo dos anos.”

“O salário dele será mais baixo. A Renault não tem tanto dinheiro como as equipas de topo, mas se o Cyril Abiteboul quiser, não será difícil. Ter um quatro vezes campeão do mundo seria uma grande maneira de promover a marca. Claro que não nos podemos esquecer de que o Vettel venceu os seus títulos com motores Renault, por isso, ele já conhece a marca francesa”.