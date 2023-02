F1, Jody Egginton: “Grande pacote de atualizações planeado para este ano” | AutoSport

Jody Egginton, diretor técnico da Alpha Tauri, afirmou que a equipa tem um plano de desenvolvimento agressivo para este ano, ao contrário do ano passado em que as atualizações demoraram a chegar.

“Em termos do que estabelecemos como objetivos, aerodinamicamente e reduzindo a massa do carro, etc., acreditamos ter atingido os objetivos de massa do carro”, disse ele. “Estamos agora a recolher os dados para vermos onde estamos aerodinamicamente. As nossas ferramentas disseram-nos que adicionamos performance ao carro, só temos de fazer a correlação e descobrir até que ponto isso é real, e depois definir as direções de desenvolvimento. Temos um grande pacote de atualizações planeado para este ano. Assim que soubermos onde estamos, o desenvolvimento entra em jogo. O plano é ser muito mais agressivo do que no ano passado e forçar muito o desenvolvimento”.