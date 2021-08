F1, Jock Clear: “Vejo muito desenvolvimento nas áreas certas” | AutoSport

Jock Clear, engenheiro da Ferrari que já passou por outras grandes equipas comentou o momento atual da Scuderia e vê o futuro com muito otimismo.

Clear foi engenheiro de performance de Michael Schumacher e Lewis Hamilton, além de ter sido engenheiro de corrida de Nico Rosberg, Rubens Barrichello, Takuma Sato, Jacques Villeneuve, David Coulthard e Johnny Herbert. É agora também responsável por treinar jovens talentos da Ferrari mas foi do futuro da sua equipa que falou, olhando para 2022 com otimismo redobrado, apesar das cautelas:

“Se me perguntarem onde está o meu nível de confiança, eu diria relativamente alto”, disse Clear ao podcast Beyond The Grid. “Porque eu vejo coisas boas a acontecer. Vejo muito desenvolvimento nas áreas certas. Vejo muita honestidade e uma visão objetiva de onde estamos e onde errámos. Onde isso nos coloca na ordem final depende realmente do que os outros fizerem e o que nós fizermos também. É realmente impossível de dizer”.

“Poder-se-ia dizer: ‘No fim de contas, somos Ferrari, por amor de Deus, certamente que deveríamos estar na frente'”, explicou Clear. “[Mas] penso que estamos todos a aprender agora, com a forma como o desporto é e o nível em que todas as equipas estão, estas equipas estão separadas por um décimo. As equipas já não estão separadas por segundos. Mas vai ser muito renhido, a não ser que vejamos algo tecnologicamente diferente que mais ninguém se lembrou.”