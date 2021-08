F1, Jock Clear: “Feitos de Jacques Villeneuve são subvalorizados” | AutoSport

Jock Clear, ex-engenheiro de Jacques Villeneuve, considera que os feitos do canadiano são subvalorizados. O campeão do mundo de 1997.

Em retrospectiva, Clear acredita que as realizações de Villeneuve e o legado canadiano não recebem a luz e o destaque que mereciam:

“Não quero defender excessivamente o Jacques de forma bajuladora, mas penso que as pessoas subestimam o que ele conseguiu como piloto”, disse Clear no podcast Beyond The Grid de F1- “Porque ainda há muitas pessoas que dizem que não foi um digno campeão. Mas ele ganhou a IndyCar, ganhou a Indy 500, chegou e aniquilou os seus companheiros de equipa num carro forte.”

Mas a mentalidade de Villeneuve foi provavelmente o fator que levou à sua saída pela porta pequena da F1:

“Penso que esse era o meu único medo, quando começou a desenvolver algumas teorias da conspiração a meio da época e penso que isso foi suportado pela frustração”, explicou Clear. “Penso que ele estava frustrado por algumas corridas más. Penso que ele tem tanta autoconfiança que o coloca em boa posição na maior parte das situações em que já esteve como piloto de corridas. Mas a desvantagem é que isso significou que ele criou algumas ideias bastante estranhas sobre o porquê de as coisas não estarem a correr bem para ele. E depois tinha de dizer: ‘talvez tenhas feito uma corrida de m****, Jacques, já pensaste nisso?”.