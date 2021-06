F1, Jock Clear: “Abordagem de Mick Schumacher chega a ser melhor que a de Michael” | AutoSport

Jock Clear, que já foi engenheiro de nomes como Lewis Hamilton, Jacques Villeneuve e Lewis Hamilton, é agora responsável por treinar jovens da academia Ferrari. Clear recordou os tempos de Michael Schumacher e comparou a abordagem do Barão Vermelho com a do seu filho que agora dá os primeiros passos na F1.

Clear afirma que o jovem alemão está definitivamente a seguir as pegadas do seu pai:

“A dinâmica de Mick na equipa [Haas] é muito positiva”, disse Clear à SportBild. “A metodologia e a abordagem com que ele trabalha é quase ainda melhor do que a de Michael porque ele é mais calmo por natureza. Dizem que a maçã não cai longe da árvore. Não é surpresa nenhuma que Mick também tenha estas qualidades.”

“É fascinante para mim e para muitos na Ferrari ter trabalhado com Michael e agora com Mick e ver as suas semelhanças, mas também as diferenças. No final do dia, todos são diferentes. Não há apenas uma maneira de se tornar um campeão”.

“Ainda é muito cedo para dizer se ele tem todas as qualidades para se tornar Campeão do Mundo”, disse Clear. “Mas até agora, não descobrimos nada que lhe falte. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas ele está definitivamente a ir na direção certa. Esperamos que ele continue a melhorar. Ele está a fazer tudo o que lhe pedimos e está a obter grandes resultados. Não podemos pedir mais do que isso. Mas só o tempo dirá se ele pode conseguir os resultados sob pressão quando está na frente e quando tem a oportunidade de lutar pela pole position. Esse é um cenário muito diferente do atual, em que ele está a lutar com o seu companheiro de equipa num carro não competitivo”.