F1: Jerome Stoll de saída da Renault

Jerome Stoll, Presidente da Renault Sport Racing, irá abandonar o cargo no final deste ano.

Stoll foi o responsável da Renault no regresso à Fórmula 1 em 2016, bem como do sucesso na Fórmula E, onde ganhou três campeonatos de equipas e um título de piloto com Sebastien Buemi.

Stoll deveria ter deixado o cago em 2019 com Thierry Koskas nomeado como seu substituto, no entanto Stoll continuou quando foi anunciado que Koskas tinha deixado a organização.

“Estes cinco anos como Presidente da Renault Sport Racing têm sido muito intensos”, disse Stoll. “Aceitar o desafio de reconstruir uma equipa de Fórmula 1 é duro, requer tempo, empenho e determinação infalível. Foi dado um primeiro passo com uma equipa e pilotos que agora podemos ver no pódio. Aprecio o privilégio de poder fazer parte de todas estas mudanças e de todo o progresso. O desporto automóvel, e mais ainda a Fórmula 1, é acima de tudo uma aventura humana, encontros, laços que são forjados, alegrias, desilusões e recompensas inestimáveis. Um novo capítulo está agora a abrir com a Alpine e estou certo de que o melhor ainda está para vir. Estou feliz e orgulhoso por ter feito parte desta grande aventura com tão grande gente”.