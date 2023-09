F1: Jérôme d’Ambrosio substitui Toto Wolff no GP Japão | AutoSport

O chefe de equipa da Mercedes será operado ao ligamento cruzado e por isso não está presente em Suzuka, estando em sua substituição Jérôme d’Ambrosio. Os Grandes Prémios de Singapura e do Japão realizam-se em fins de semana consecutivos, mas Toto Wolff só marcou presença na primeira das duas provas.

Jérôme d’Ambrosio foi visto na box da equipa Mercedes durante os testes de pré-temporada e nas duas primeiras provas do ano, levando ao crescimento de rumores sobre que papel desempenharia na estrutura liderada por Toto Wolff, até que o austríaco revelou que o belga está a cooperar com Gwen Lagrue, o consultor da Mercedes para o programa de jovens pilotos e que iria assumir o leme da equipa se ele tivesse de faltar a uma corrida, um acontecimento raro, mas que já aconteceu no passado. Assim, é Jérôme d’Ambrosio, antigo chefe de equipa da Venturi Racing no campeonato do Mundo de Fórmula E, quem assume o papel de líder da Mercedes no GP do Japão.